Комздрав Петербурга назвал условия для обязательной госпитализации при коронавирусе

При 40% поражения легких пациента должны госпитализировать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев назвал решающий показатель, при котором пациента с коронавирусом обязаны госпитализировать в больницу. Основную роль здесь играет степень поражения легких.

- Госпитализация показана при положительном тесте на «ковид» и 40% поражении легких. В случае, если участковый врач не направляет в стационар, надо звонить на горячую линию Комитета по здравоохранению: (812) 63-555-77 - заявил Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он также отметил, что ситуация с госпитализациями остается напряженной, в городе осталось всего 4% свободных коек в инфекционных отделениях. А Боткинская больница вообще заполнена на 99%.

Что касается времени приезда машины «скорой помощи», то в экстренном случае, когда есть угроза жизни пациента, бригада должна прибыть за 20 минут, а «неотложка» приедет в течение двух часов.

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