Обвинение потребовало по шесть лет колонии фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

В Карелии повторно судят фигурантов дела о трагедии на Сямозере. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сторона обвинения вновь потребовала по шесть лет лишения свободы бывшему и нынешнему руководителям карельского управления Роспотребнадзора по делу о гибели детей на Сямозере. Ранее, в 2018 году, по той же статье «Халатность», чиновников уже оправдывали.

- Прения идут уже. Прокуратура хочет по шесть лет колонии-поселения, - рассказал ТАССу сообщил адвокат обвиняемых.

Отметим, что точно такое же наказание было затребовано и в прошлый раз, но тогда суд не нашел вины в действиях чиновников надзорного ведомства, которые должны были знать о нарушениях в парк-отеле «Сямозеро», работники которого организовали роковую водную прогулку.

Вместе с руководством Роспотребнадзора, повторно под суд пойдут два инструктора, которых обвиняли в оказании услуг, не отвечающих безопасности.

Напомним, что во время лодочной прогулки в июне 2016 года погибли 14 подростков, отдыхавших в парк-отеле «Сямозеро».