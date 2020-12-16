Жесткое массовое ДТП перекрыло движение по петербургскому КАД утром 16 декабря

КАД встал в жесткую пробку из-за массовой аварии утром 16 декабря / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Серьезная авария произошла на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге, перекрыв движение по внешнему кольцу. Около 9:30 часов утра среду, 16 декабря 2020 года, на 52-м километре трассы столкнулись сразу семь автомобилей - пять легковушек и два грузовика. На месте уже работают экстренные службы.

- На 52-м километре внешнего кольца КАД произошло столкновение пяти легковых и двух грузовых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. Поврежденными машинами заняты вторая, третья, четвертая полосы. Перерывов движения не было, - рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Пострадавших в результате ДТП нет / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На данный момент информации о пострадавших в результате столкновения не поступало. Сообщается, что движение по трассе ограничено - машины проезжают место аварии по первой полосе и полосе безопасности. На КАД образовалась пробка длинной в пять километров.

Отмечается, что участок, на котором произошло ДТП, влажный. С 3:00 до 5:30 на нем проводилась обработка противогололедными веществами. На данный момент устанавливается причина аварии.