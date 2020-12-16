Ресторан «Хайп» загорелся в центре Санкт-Петербурга

Ресторан горел в центре Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский ресторан с модным названием «Хайп» привлек к себе внимание утром 16 декабря. К зданию в Полтавском проезде. где располагается заведение общепита, по вызову срочно съехались пожарные машины. причиной стал шедший из вентиляции дым. А его, как известно, без огня не бывает.

- В 9:59 поступил вызов по адресу: Центральный район, Полтавский проезд, дом 2. Ресторан «Хайп», горение в вентиляции на площади 1 кв. метр, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Правда, к моменту прибытия пожарных все СП сошло на нет само по себе. По словам спасателей, пламя погасло «самозатуханием». Тем не менее, пожарными был на всякий случай разобран вентиляционный короб и проверена обстановка. Угроз дальнейшего возгорания нет.

В момент инцидента ресторан еще не работал, посетителей там не оказалось, а на месте присутствовало лишь небольшое количество персонала. Никто из них не пострадал.