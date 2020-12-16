Суд оставил под арестом жену рэпера Картрайта Марину Кохал

Вдову Энди Картрайта оставили под арестом. Фото: СОЦСЕТИ

Санкт-Петербургский городской суд оставил под арестом жену, точнее вдову рэпера Энди Картрайта. Ранее решение о продлении меры пресечения до 30 декабря Марине Кохал приняла районная инстанция, но его опротестовали адвокаты обвиняемой.

- Городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Марине Кохал по 30.12.2020, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. - Защита просила избрать домашний арест.

Напомним, что следствие подозревает Марину Кохал не только в посмертном расчленении трупа мужа, в чем она призналась мама, но и в его предумышленом убийстве.

«Комсомольская правда» публиковала распечатки поисковых запросов женщины, которые следствие трактует как подготовку к преступлению.

Тем не менее, сама Кохал вину не признает, а доказать версию отравления у обвинения пока не хватает доказательств - отдельные органы Энди Картрайта так найти и не удалось.

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