Еще более 3,7 тысяч петербуржцев заразились коронавирусом на 16 декабря

Новые случаи заражения коронавирусом в Петербурге на 16 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Статистика по заболевшим коронавирусом в Санкт-Петербурге пополнилась новыми случаями. В среду, 16 декабря 2020 года, оперативный штаб по COVID-19 представил свежие данные. Так, в городе выявили еще более 3,7 тысяч случаев инфицирования.

- Еще у 3 758 человек выявили коронавирус. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 185 780 горожан, - сообщили в оперштабе.

Отметим, что с начала декабря в Северной столице показатель заболеваемости находится примерно на одном и том же уровне. Специалисты считают, что город вышел на плато. Есть вероятность, что спад заражаемости начнется после Нового года.

Также есть вероятность, что Смольный все же смягчит ограничения во время новогодних праздников. Они могут коснуться работы баров и ресторанов, им могут разрешить работать после 23:00 часов и даже в первых числах января.