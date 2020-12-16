Еще 69 смертей от коронавируса зафиксировано в Санкт-Петербурге за сутки

Показатели смертности в Петербурге пока остаются высокими. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 69 человек умерли в Санкт-Петербурге от коронавируса. Такие данные по смертности за минувшие сутки на утро 16 декабря приводит общероссийский Оперативный штаб. Это второй результат по стане после Москвы.

- По состоянию на 11:00 в России зафиксированы еще 596 смертельных случаев в результате заражения коронавирусом. 73 пациента скончались в Москве, 69 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Общее число летальных исходов по стране достигло 48 564. В столице умерло 10 095 человек, в городе на Неве - 6529.

При этом индекс смертности в пересчете на 100 тысяч населения в Петербурге выше московского - 122 против 80,7.

По суточной заболеваемости показатели Северной столицы такие: 3758 человек заразились, а 3168 - выздоровели.

В активном состоянии болезни находятся 73 586 горожан.