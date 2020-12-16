Названа дата начала записи детей в 1-е классы школ в Ленинградской области

Прием заявлений в 1-е классы в Ленобласти начнется 1 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Ленинградской области в среду, 16 декабря 2020 года, сообщила, что в будущем году прием заявлений в 1-е классы школ начнется значительно позже, чем обычно. Как правило, запись первоклашек стартовала в январе. Однако в будущем году она сместится на весну - 1 апреля 2021 года.

- Запись пройдет в два этапа: с 1 апреля по 30 июня зачислят детей, у которых сестры и братья уже учатся в указанной школе, льготные категории, и детей, которые проживают на прикрепленной к школе территории; с 6 июля по 5 сентября – детей, не проживающих на закрепленной территории, - сообщили в администрации 47-го региона.

Чтобы подать заявление на зачисление в школу, не обязательно выходить из дома. Записаться можно на порталах gu.lenobl.ru и obr.lenreg.ru. Также заявку можно оставить в МФЦ и самой школе. Из документов понадобятся паспорт родителя и свидетельство о рождении будущего первоклассника.