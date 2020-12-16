Оксана Маталина возглавила Комитет по делам ЗАГС Санкт-Петербурга

Новый главный по ЗАГСам появился в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Второй комитет Смольного обрел нового руководителя всего за одну неделю. На этот раз глава ведомства появилась у Комитета по делам записи актов гражданского состояния. Руководить городскими ЗАГСами будет Оксана Маталина.

- Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение правительства Санкт-Петербурга о назначении с 16 декабря 2020 года Оксаны Маталиной на председателя Комитета по делам записи актов гражданского состояния, - сообщает пресс-служба городской администрации.

До нынешнего момента Маталина работала в том же комитете, но в должности заместителя председателя и исполняла обязанности главы.

Напомним, что два дня назад руководство сменилось и в Архивном комитете. С 14 декабря его руководителем стал Петр Тищенко. Он сменил на посту Павла Крылова, работавшего с приставкой «исполняющий обязанности». А до марта 2020 ведомством пять лет руководил Сергей Соколов.