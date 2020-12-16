Мужчина попал в больницу после нападения безработного в продуктовом магазине в Санкт-Петербурге

Петербуржец попал в больницу после похода в ночной магазин Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Санкт-Петербурга вышел ночью в магазин, а оказался на больничной койке. В 04:15 часов 15 декабря 2020 года в полицию поступила телефонограмма из больницы №17 в которой говорились, что накануне утром бригада скорой госпитализировала 31-летнего мужчину из квартиры дома 10, корпус 2, по Ленской улице. Пациент находится в тяжелом состоянии.

- У мужчины была открытая черепно-мозговая травма, перелом затылочных костей и гематомы, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция выяснила, что в ночь с 13 на 14 декабря пострадавший был в продуктовом магазине, расположенном у дома 10 по проспекту Пятилеток. Там на него напал и избил мужчина.

По подозрении в избиении петербуржца был задержан 39-летний безработный, проживающий на улице Коммуны. Он сам признался в нападении.

На данный момент подозреваемый находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.