Полиция распространила фотографию обвиняемого в изнасиловании 4-летней девочки в Санкт-Петербурге

Петербуржца разыскивают за изнасилование 4-летней девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга объявил в розыск 37-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании 4-летней девочки. В среду, 16 декабря 2020 года, следователи возбудили уголовное дело в отношении петербуржца, объявили его в розыск и распространили фотографию, чтобы быстрее поймать преступника.

- По данным следствия, мужчина 25 июня 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Среднему проспекту Васильевского острова совершил в отношении малолетней 2016 года рождения насильственные действия сексуального характера, - сообщили в комитете.

37-летний мужчина объявлен в розыск / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Обвиняемый - 37-летний Красный Максим Сергеевич. Ему заочно предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приметы Красного - на вид 35-37 лет, рост около 175-180 сантиметров, волосы темно-русые, короткие.

Следственный комитет просил петербуржцев и жителей других регионов сообщить, если видели данного мужчину. Телефоны для связи: 8 (812) 617-26-07, 8 (812) 355-75-20, 8 (812) 616-42-99, 8 (921) 383-87-60 или 02. Конфиденциальность гарантируется.