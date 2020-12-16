Почти 16 тысяч петербургских дворов обработают от гололеда

Почти 16 тысяч петербургских дворов будут обработаны противогололедными материалами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге началась настоящая, снежная зима. Все улицы укрыты белым "покрывалом", а дороги покрылись гололедом. Для того, чтобы нахождение горожан на улице сделать безопаснее, утром в среду, 16 декабря 2020 года, на работу вышли более 6 тысяч дворников, которые убирают дорожки и обрабатывают их противогололедными материалами.

- Сегодня в Петербурге ожидается мокрый снег и нулевая температура, есть риск гололедицы. Все дворы должны быть вычищены и обработаны противогололедными материалами. Это вопрос безопасности и здоровья петербуржцев, - сообщил губернатор города Александр Беглов.

Так, на уборку внутриквартальных и дворовых территорий сегодня вышли 6028 дворников и 444 единицы уборочной техники. За сегодня из предстоит обработать пескосоляной смесью проезды и тротуары в 15940 петербургских дворах.