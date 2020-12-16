Михаийловский театр покажет онлайн новогодний балет "Щелкунчик"

Михайловский театр покажет балет "Щелкунчик" онлайн 31 декабря / Фото: Михайловский театр, Стас Левшин

Взрослые и юные жители Санкт-Петербурга и других городов смогут увидеть постановку самого волшебного и новогоднего балета - "Щелкунчик". Михайловский театр Северной столицы во вторник, 15 декабря 2020 года, извинился перед своими зрителями за то, что не сможет принять их 31 декабря в своих стенах из-за коронавирусных ограничений. Однако сотрудники театра нашли альтернативу - онлайн показ.

- Действующие ограничения не позволяют детям до 16 лет присутствовать на спектаклях. Очень надеемся, что ситуация в ближайшее время изменится и театр вновь наполнится вашими звонкими голосами. А пока, юные зрители, ждите "Щелкунчика" к себе в гости. 31 декабря специально для вас состоится онлайн показ самого волшебного новогоднего балета, - рассказали в театре.

Также в театре рассказали, что дневные спектакли с 19 по 30 декабря отменяются, сохранятся вечерние выступления с 18 по 29 декабря. Гала-концерт звезд балета с 31 декабря переносится на 13 января.