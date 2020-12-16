Более 3 тысяч нарушений ПДД за месяц зафиксировали камеры возле «Галереи»

За месяц камеры "поймали" три тысячи нарушителей правил парковки у "Галереи". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более трех тысяч нарушений правил дорожного движения только за месяц зафиксировали три камеры, расположенные у торгового центра Галерея. Поворотные комплексы видеофиксации замечают неправильную парковку, а также движение по полосе для общественного транспорта.

- Пилотный проект по автоматической фиксации нарушений правил остановки и стоянки возле «Галереи» запущен месяц назад. Ранее нарушения ПДД на этом участке фиксировали мобильные комплексы, но такой контроль ведется с периодичностью и не все нарушения попадают в поле зрения, - сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Установка стационарных камер на фасаде ТЦ обошлась недешево, но быстро себя оправдает. А водители теперь знают, что за ними ведется постоянный контроль и будут меньше нарушать.

Отметим, что такой же комплекс был установлен весной 2020 года на подъезде к аэропорту «Пулково». Там за месяц в среднем ловят по 400 любителей неправильной парковки.