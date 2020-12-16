Дочь начальника петербургского Музея истории религии пережила клиническую смерть

Дочь работницы петербургского музея попала в больницу в состоянии клинической смерти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Врачи детской городской больницы №1 в Санкт-Петербурге спасают жизнь 17-летней дочери начальнице отдела Музея истории религии. Вечером в понедельник, 14 декабря 2020 года, в экстренную службу по телефону 112 поступило сообщение от 43-летней женщины, проживающей в доме 33 по проспекту Маршала Жукова. Она рассказала, что ее дочь отравилась таблетками.

- В результате выезда в квартире была обнаружена 17-летняя девочка, ученица 11-го класса. С острым пероральным отравлением девочку госпитализировали в больницу, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В медучреждении у пациентки диагностировали отек головного мозга. Также она пережила клиническую смерть. Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии.

Известно, что семья у пациентки неполная, но благополучная. Сама девочка находится на учете психоневрологического диспансера.