Сегодня «Зенит» сыграет со «Спартаком»

Игра против "Спартака" начнется в 20:00. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ровно в 20:00 на поле стадиона на Крестовском острове выйдут два непримиримых противника: петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Футбольная битва, афиша которой будоражит кровь фанатам всегда и везде, станет последней в 2020 году. А вдобавок она пройдет почти при пустых трибунах.

- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на «Газпром Арене» согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах, - сообщала накануне пресс-служба сине-бело-голубых.

Прийти на матч смогут только обладатели мест в отдельных ложах и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны. Всего несколько сотен человек на 60-тысячном стадионе.

Остальным болельщикам придется наблюдать а игрой по телевизору, благо бесплатная трансляция все же запланирована.

Игру «Зенит»-«Спартак» обслужит бригада московского арбитра Сергея Карасева. Хозяева выйдут на поле в лазурной форме, вратарь — в черном; гости будут все в белом, их вратарь — в оранжевом.

Про настрой на победу обоих клубов и говорить не стоит.