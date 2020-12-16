Ящик для писем Деду Морозу появился на Елагином острове

На Елагином острове появился ящик для писем Деду Морозу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В парке ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове Санкт-Петербурга появился ящик для писем Деду Морозу. Все желающие могут отправить поздравления новогоднему волшебнику и поучаствовать в конкурсе с призами. Об этом рассказали в Музее художественного стекла, расположенном в парке.

- В преддверии Нового года в Музее художественного стекла на Елагином острове будет установлен Новогодний почтовый ящик, в котором можно оставить поздравление Деду Морозу. Персональный ответ от Деда Мороза получит каждый, кто отправит ему новогоднюю открытку, а авторам лучших открыток будут вручены призы от ЦПКиО им. С.М. Кирова, - рассказали в парке.

Почта Деда Мороза будет работать с 4 по 20 декабря в Музее художественного стекла, который открыт с пятницы по воскресенье с 10:00 до 18:00 часов.

Конкурс пройдет 21-25 декабря с помощью голосования в социальных сетях. Открытка должна быть сделана своими руками и не больше формата А5. Ее обязательно надо запечатать в концерт с указанием полного имени, обратного адреса и телефона, чтобы Дед Мороз смог отправить ответное поздравление.