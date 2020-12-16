Человек сгорел в пожаре в частном доме в Лесколово под Санкт-Петербургом

Частный дом сгорел в Ленобласти, погиб человек / Фото: ПСС Агалатово

Мощный пожар унес жизнь человека в Ленинградской области. В полдень среды, 16 декабря 2020 года, в поселке Лесколово, расположенном во Всеволожском районе, загорелся частный дом. Очевидцы сообщили о возгорании в экстренную службу. На место выехали три спасательные бригады.

- К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово, ПСЧ-104 и ПСЧ-94, - рассказали в пожарно-спасательной службе муниципального образования "Агалатовское".

Огонь охватил постройку полностью, уничтожив второй этаж, от которого остался только каркас. Также выгорел и первый этаж.

Пожар был ликвидирован, однако не обошлось без трагедии. В результате погиб человек. Пол и возраст погибшего не сообщается.

На данный момент на месте работают специалисты, проводится экспертиза для того, чтобы установить, что стало причиной пожара.