Петербуржец не смог отключиться от радиоточки и пожаловался на это в УФАС

Не все петербуржцы хотят платить за радиоточку в квартире. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Санкт-Петербурга пожаловался на филиал государственного предприятия «Российские сети вещания и оповещения», радиоточка которых имеется почти в каждой квартире. Включив в розетку приемник, можно услышать три программы, однако мало кто это делает - у многих не то что радиоприемника, самой розетки с проводами никогда не было. Зато платить за услугу надо всегда. А отключить ее можно только лично подав заявление.

- Мужчина обратил внимание УФАС на то, что в настоящее время в Петербурге отказаться от стационарной радиоточки возможно только лично явившись в единственный офис на Варшавской улице, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной служба по Санкт-Петербургу.

По заверениям петербуржца, в Москве отказаться от услуг радиовещания можно дистанционно, через портал Госуслуг, что важно во время пандемии. Заявитель уверен, что в Петербурге ФГУП злоупотребляет монопольным положением.

В УФАС заявление обещали рассмотреть.

Отметим, что плата за радиоточку в Петербурге составляет 72 рубля 33 копейки в месяц или почти 868 рублей в год.