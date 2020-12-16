В Смольном назвали причины роста заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге

Смольный объяснил причины роста заражения коронавирусом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга отметил рост заболеваемости коронавирусной инфекции. В среду, 16 декабря 2020 года, Смольный привел сравнительный анализ 49-й и 50-й недель года, в которых говорится, что с 7-13 декабря число зараженных COVID-19 выросло на 12,05% по сравнению с неделей ранее.

- После стабилизации эпидемиологического процесса на 48-49-х календарных неделях отмечается рост распространения новой коронавирусной инфекции в течение всей 50-й и в начале 51-ой недель. Наиболее вероятными причинами этого роста, учитывая время инкубационного периода, могли быть проводимые в конце ноября культурно-массовые мероприятия в Санкт-Петербурге, - отметили в Смольном.

Тем не менее, власти ожидают, что ситуация стабилизируется благодаря введенным ограничениям, которые в первую очередь касаются массовых мероприятий, где и происходит скопление людей.