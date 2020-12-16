100 тысяч доз вакцины от коронавируса поставят в Санкт-Петербург до конца года

Еще 100 тысяч доз вакцины от COVID-19 ждут в Петербурге до конца года Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга в среду, 16 декабря 2020 года, рассказали о планах по борьбе с распространением коронавируса. Так, накануне между Министерством здравоохранения России и губернатором Александром Бегловым было подписано соглашение об организации вакцинации граждан. Планируется открыть еще 68 прививочных пунктов в дополнении к двух уже работающим в городе.

- Также власти города ожидают получить до конца года еще 100 тысяч доз вакцины от коронавируса, - сообщили в Смольном.

Кроме того, в Смольном отметили рост заболеваемости коронавирусом. Власти заявили, что причиной могли стать массовые мероприятия - концерты и спортивные события - которые прошли в конце ноября.

Так, отмечается, что с 7 по 13 декабря заболеваемость COVID-19 в городе выросла на 12,05 процентов по сравнению с неделей ранее.