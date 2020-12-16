Петербуржцев просят о помощи в поисках без вести пропавшего 27-летнего мужчины

Полиция разыскивает без вести пропавшего в Петербурге мужчину / Фото: Следственный комитет

В среду, 16 декабря 2020 года, следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело об убийстве в связи с пропажей 27-летнего мужчины. Толибов Рафаэл Зуфарович исчез еще в августе. С тех пор он числится как без вести пропавший.

- 19 августа 2020 года около 19 часов пропавший уехал на неустановленном автомобиле с двумя неизвестными мужчинами от дома 43 по проспекту Просвещения, - сообщили в следственном комитете.

Куда поехал мужчина, неизвестно. С тех пор по настоящее время о его местонахождении полиция ничего не знает.

Пропавший мужчина - уроженец Таджикистана. Рост 175 сантиметров, лицо бледное, треугольной формы. Носит бороду, лоб высокий, нос прямой с горбинкой, волосы прямые черные. Есть косоглазие левого глаза.

Граждан, располагающих сведениями о местонахождении Толибова Р.З. просьба сообщить по телефонам: 8 (952) 262-78-65, 8 (952) 234-53-30 или 02.