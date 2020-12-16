Музей-заповедник "Гатчина" собирается работать на новогодние каникулы

Гатчинский музей планирует работать на новогодних праздниках Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Музей-заповедник "Гатчина" может стать единственным, кто продолжит работу на новогодних каникулах. Об этом в среду, 16 декабря 2020 года, рассказал директор музея Василий Панкратов. Он отметил, что официально Гатчинский дворец попадает под нормы Санкт-Петербурга, однако надеется, что сможет следовать законам Ленинградской области, по которым музеи не должны закрываться с 30 декабря.

- Мы пытаемся получить разрешение на работу. Окончательного согласования нет, - отметил Панкратов.

Он добавил, что музей собирается работать с соблюдением жестких правил. Продажа билетов будет только в интернете, чтобы не создавать очередей на входе. Группы - не более 5 человек, с промежутком между ними.

Цены на билеты также будут повышены в 1,5 раза, чтобы уменьшить возможность посещения людей.