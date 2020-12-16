Психолог рассказал петербуржцам, как не стать жертвой насилия в такси

Психиатр рассказал петербурженкам, как не стать жертвой таксистов-насильников Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Психолог из Санкт-Петербурга рассказал местным жителям, как не стать жертвой изнасилования в такси. К сожалению, женщины периодически попадают в такие ужасные ситуации, поэтому кандидат медицинских наук Игорь Лазарев поведал "Мойке78", как избежать подобных случаев.

- Первым делом нужно выявить признаки эмоциональной нестабильности. Если водитель кричит, нарушает границы или говорит странные вещи, например о том, что у него ВИЧ, это повод насторожиться, - объясняет психолог. - Вы не знаете, что на уме у человека. В таких случаях лучше максимально быстро и безопасно прервать такое общение, попытаться свести тему, выйти. А лучше беседы в такси вовсе не заводить.

Эксперт отметил, что нужно аккуратно выходить из непонятно ситуации, не вступая в конфликт. Также не надо рассказывать о себе личную информацию.