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Антирекорд по суточному числу госпитализаций поставили в Санкт-Петербурге

За минувший день в стационары отправили больше 1 тысячи человек с коронавирусом и пневмониями
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Больше 1 тысячи больных с COVID-19 и пневмониями госпитализировали за сутки в Санкт-Петербурге.

Больше 1 тысячи больных с COVID-19 и пневмониями госпитализировали за сутки в Санкт-Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург поставил новый антирекорд по числу суточных госпитализаций пациентов с коронавирусом и пневмониями за 15 декабря 2020 года. За прошлый день медики отправили в стационары больше 1 тысячи человек. Такового высокого показателя не было еще ни разу за обе волны пандемии в Северной столице. Неутешительную новость «Комсомолке» подтвердили в городском комитете по здравоохранению.

- Да, антирекорд по госпитализациям действительно обновился за понедельник – 1025 человек попали в стационары, - коротко ответили «КП-Петербург» в Комздраве.

Напомним, предыдущий рекорд по количеству госпитализаций продержался одну неделю – за 8 декабря в больницы положили 933 человек. В инфекционные стационары госпитализируют больных только со средней и тяжелой формой коронавируса. «Легкие» пациенты сейчас лечатся на дому и получают бесплатные лекарства. Тем временем число свободных коек стремительно падает – их осталось уже 4%.

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