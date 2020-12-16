Атомный ледокол «Чукотка» заложили на Балтийском заводе

На днищевую секцию будущего ледокола "Чукотка" по традиции установили закладную доску. Фото: bz.ru

На Балтийском заводе заложили очередной корабль. На этот раз церемонию посвятили атомному ледоколу проекта 22220 «Чукотка». Напомним, судостроителям Северной столицы заказали сразу пять похожих кораблей. Ледоколы этого проекта считаются самыми мощными и эффективными на планете. Примечательно, что новенькое судно соберут преимущественно из российских комплектующих.

- На церемонии закладки губернатор Чукотского АО заявил, что благодаря новым ледоколам регион сможет уйти от зависимости от сезонности морской навигации и перейти к круглогодичной доставке грузов. Это существенно повлияет на качество жизни жителей региона, - рассказывают в пресс-службе Балтийского завода.

Добавим, что ранее атомный ледокол «Арктика» успешно ушел из Санкт-Петербурга на ходовые испытания. В сентябре моряки даже попали в шторм с огромными волнами и смогли снять на видео свое приключение.