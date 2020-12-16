Замглавы таможенного управления по Северо-Западу обвинили в ущербе на 36 млн рублей

Замначальника таможенников Северо-Запада обвинили в ущербе на 36 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следком обвинил заместителя начальника таможенного управления по Северо-Западу в ущербе государственному органу почти на 36 миллионов рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий, за что ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Следователи считают, что замглавы вмешалась в работу своих коллег и запретила им проводить контроль таможенной стоимости товаров компании «НСК-ПЛЮС». Как итог, «накапало» немало неуплаченных платежей – на сумму 35 840 631 рубль и 30 копеек.

- 14 декабря 2020 года женщину задержали, а 15-го – предъявили обвинение. Она возражала против заключения в СИЗО и пояснила, что преступление не совершала. В итоге суд счел доказательства виновности женщины неубедительными и отказал в аресте, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.