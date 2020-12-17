Четырехмесячного малыша с переломом черепа спасают в Выборге

Полиция возбудила уголовное дело после того, как 4-месячный малыш получил перелом черепа в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Четырехмесячного младенца с переломом черепа экстренно госпитализировали в Выборге. Малыша забрали на «скорой» из квартиры в поселке Ильичево. Его несовершеннолетняя мать отмалчивается по поводу тяжелой травмы и говорит, что заметила лишь внезапные судороги сына, после чего тут же вызвала домой медиков.

- Врачи диагностировали у младенца перелом теменной кости и субдуральную гематому обоих сфер. Его состояние оценивается как тяжелое. Мальчика поместили в травматологию нейрохирургии. Семья ребенка полная, матери в сентябре исполнилось 17 лет, отцу – 24 года, он нигде не работает, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

По факту травмы малыша возбудили уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Если виновника установят, то ему грозит в худшем случае арест на срок до 6 месяцев.