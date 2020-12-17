Власти Санкт-Петербурга продолжат рейды по барам из «карты сопротивления»

Смольный не закончил с рейдами по барам из "карты сопротивлений". Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный продолжит «охоту» на бары из знаменитой на весь Санкт-Петербург «карты сопротивлений», участники которой сначала объявили властям войну и заявили, что не будут соблюдать ограничения по коронавирусу, а потом дали заднюю и удалили сайт. Благодаря рейдам чиновники нашли в увеселительных заведениях тонну других нарушений, на которые уже долго жаловались местные жители.

Новые проверки, например, посвятят контролю за соблюдением налогового законодательства. Об этом сообщил глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов на встрече с активистами города в «Невской ратуше».

- Депутат ЗакСобрания Оксана Дмитриева сообщила, что провела сравнительный анализ участников скандальной «карты сопротивления» и тех заведений, на которые регулярно поступают жалобы от жителей Центрального района – на несоблюдение санитарных норм, норм пожарной безопасности, закона о тишине и так далее. Оказалось, что там очень много совпадений, - пишет во «Вконтакте» подробности встречи активистка от Литейного округа Илона Ханина.