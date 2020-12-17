Циклон «Шанталь» принес мокрый снег и дождь в Санкт-Петербург

В Петербурге ждут мокрый снег. Фото: Олег ЗОЛОТО

Среда подарила жителям Петербурга настоящую новогоднюю сказку. Вечером город засыпало хлопьями белого снега и кое-где детям даже удалось налепить снеговиков. Увы, к ночи все начало таять. Этот процесс продолжится и в наступивший четверг. Сегодня в Северной столице ждут мокрый снег с дождем и температуру выше ноля.

- 17 декабря в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит +1...+3 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

По состоянию на 7:45 утра воздух в Петербурге уже прогрелся до +2 градусов. Дует западный ветер скоростью 3-6 метров в секунду. Давление составляет 759,2 мм ртутного столба, а влажность достигает 92%.

Такой теплой и слякотной погоде город обязан циклону, пришедшему с западной Европы. Немецкие метеорологи дали ему имя «Шанталь». Эта «дама» зависнет над Петербургом еще минимум на пару дней, поэтому в пятницу и субботу также будет слякотно и с мокрым снегом.