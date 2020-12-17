В Кронштадте сделали новое освещение для сквера Подводников

Сквер Подводников осветили по-новому. Фото: gov.spb.ru

Сквер Подводников в Кронштадте наконец получил новое, современное освещение. Об этом власти города воинской славы давно просили местные жители. Наконец проект обновления уличного освещения был сделан, а потом и реализован, что называется, «на земле».

- Кронштадт — город воинской славы, здесь хранят память о героях-подводниках. В этом сквере всегда много людей, сюда приходят семьями. В темное время года он должен быть хорошо освещен. Это не только эстетика, но и безопасность, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В ходе проведенной реконструкции специалисты «Ленсвета» оснастили новой подсветкой памятник морякам-подводникам Балтийского флота, защищавших блокадный Ленинград в войну. Теперь мемориал не «теряется» на общем фоне, а хорошо виден издалека.

Благодаря замене старых натриевых ламп на светодиодные и установке дополнительных 22 фонарей (их стало больше в два раза), стала равномерно освещена вся территория сквера. При этом, благодаря современным технологиям, потребление электроэнергии уменьшилось на 20%.

Но главное, что в сквере безопаснее и удобнее стало гулять самим жителям Кронштадта.