Город выкупит детский сад на Комендантском проспекте

Новый детский сад откроется на Комендантском проспекте в 2021 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга выкупят в собственность города очередной детский сад. На этот раз из рук застройщика примут дошкольное учреждение в самом большом и быстро застраиваемом районе - Приморском.

- Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт Петербурга «О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность объекта недвижимого имущества по адресу: Комендантский проспект, дом 64, корпус 4, строение 1», - сообщает пресс-служба Смольного.

Само здание уже построено и практически готово к эксплуатации. В будущем здесь расположится детский сад № 18 Приморского района, рассчитанный на 220 мест. В нем для малышей предусмотрены музыкальный и спортивный залы, бассейн, а на прилегающей территории оборудованы игровые и спортивные детские площадки.

Первых воспитанников садик примет в 2021 году.