Петербуржцы сдали 75 литров крови в день рождения «Фонда донора»

Петербуржцы сдали 75 литров крови на дне рождения "Фонда доноров". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В минувшее воскресенье свой 12-й день рождения отмечала молодая, но очень нужная общественная организация - «Фонд доноров». Благодаря усилиям ее сотрудников и сторонников, городские стационары получают необходимые компоненты для переливания, попросту - кровь, нехватка которой есть почти всегда.

- Период новогодних праздников для сотрудников отделения переливания крови - всегда напряженное время. В эти дни поток доноров снижается, запасы крови уменьшаются, а пациенты в стационарах остаются, и им по-прежнему нужна помощь, - отметил завотделением переливания крови Северо-Западного окружного научно-клинического центра им. Соколова Станислав Абрамовский.

Конечно, полностью покрыть дефицит крови одной акцией не получилось, но пришедшие на пункты переливания доноры сдали больше 75 литров крови, которая сможет помочь 500 пациентам.

Отметим, что донорские пункты будут работать и в праздники. А прийти сдать кровь может любой здоровый петербуржец в возрасте от 18 лет и весом более 50 кг.