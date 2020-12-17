Эстонца вернули из Петербурга на родину под конвоем

Сбежавшего из тюрьмы эстонца экстрадировали из Петербурга на родину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники петербургского управления Интерпола, совместно с коллегами из Федеральной службы исполнения наказаний передали эстонской стороне 41-летнего гражданина Эстонии, пять лет назад сбежавшего из тюрьмы и скрывавшегося в Санкт-Петербурге.

- Мужчина был задержан летом прошлого года в центре Петербурга, как находящийся в международном розыске. В местный розыск его объявили эстонские власти осенью 2015 года после побега из таллиннской тюрьмы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За решеткой некий Александр Р. сидел за незаконный оборот наркотиков.

После побега с напарником, мужчина смог пересечь российскую границу и долгое время скрывался. 15 декабря его история пребывания в нашей стране закончилась и в пограничном пункте пропуска Ивангород-Нарва беглец вернулся на родину. Хоть и не добровольно.