Серьезное ДТП на Московском шоссе собрало пробку в сторону Санкт-Петербурга

Пробка на Московском шоссе растянулась на 2,5 км. Фото: Яндекс. Карты.
Серьезная пробка собралась на Московском шоссе в сторону Петербурга. В районе поселка Ленсоветовский, у пересечения с Колпинским шоссе, столкнулись минивен, микроавтобус и легковушка. Левая полоса оказалась перекрыта.
- Авария на Московском шоссе в сторону города в районе Ленсоветовского. Пробка уже имеется, служб нет, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По словам свидителей происшествия, синий минивен влетел сзади в притормозивший пассажирский микроавтобус, а тот по инерции «тюкнул» ехавшую спереди иномарку.
Серьезные повреждения получила только первая машина. У нее разбита вся водительская сторона, состояние владельца авто неизвестно.
А пока аварийные машины занимают проезд, на Московском шоссе образовался затор длиной 2,5 километра.
Другая пробка есть только на въезде в город в районе метро «Звездная», но это уже обычное состояние трассы.