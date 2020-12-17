Серьезное ДТП на Московском шоссе собрало пробку в сторону Санкт-Петербурга

Пробка на Московском шоссе растянулась на 2,5 км. Фото: Яндекс. Карты.

Серьезная пробка собралась на Московском шоссе в сторону Петербурга. В районе поселка Ленсоветовский, у пересечения с Колпинским шоссе, столкнулись минивен, микроавтобус и легковушка. Левая полоса оказалась перекрыта.

- Авария на Московском шоссе в сторону города в районе Ленсоветовского. Пробка уже имеется, служб нет, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидителей происшествия, синий минивен влетел сзади в притормозивший пассажирский микроавтобус, а тот по инерции «тюкнул» ехавшую спереди иномарку.

Серьезные повреждения получила только первая машина. У нее разбита вся водительская сторона, состояние владельца авто неизвестно.

А пока аварийные машины занимают проезд, на Московском шоссе образовался затор длиной 2,5 километра.

Другая пробка есть только на въезде в город в районе метро «Звездная», но это уже обычное состояние трассы.