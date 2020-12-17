Капитан «Зенита» Ловрен извинился перед Луневым за забитый в матче со «Спартаком» гол

Деян Ловрен извинился за автогол в ворота "Зенита". Фото: ФК "Зенит

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен через соцсети извинился перед вратарем команды Андреем Луневым за обидный автогол, забитый в матче со «Спартаком». Ворота собственной команды капитан сине-бело-голубых поразил на 22-й минуте встречи, но, по счастью, на конечный результат это не повлияло.

- Какая важная победа сегодня. Даже с небольшим количеством болельщиков, вы были нашим 12-м игроком на поле. Лунев, прости за гол, написал Ловрен в своем Инстаграме.

Напомним, что последний в 2020 году матч прошел на «Газпром Арене» в Петербурге. По идее, попасть на него могли только посетители отдельных лож и бизнес-абонементов, однако на трибунах все же оказались несколько сотен фанатов обоих клубов, которые даже устроили драку.

Но на ход игры это не повлияло. «Зенит» активно начал и уже на 8-й минуте Азмун открыл счет. Потом был автогол и перерыв. Но во втором тайме Ракицкий красивым ударом с левой вывел петербуржцев вперед, а в добавленное время Дзюба установил окончательный счет - 3:1.