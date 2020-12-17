Видео с десантником, которого держали в рабстве в Новом Девяткино, показала полиция

Уроженца Нижнего Новгорода насильно держали в квартире в Девяткино и заставляли просить милостыню. Фото: кадр с видео ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция показала видео с инвалидом-десантником, которого насильно держали в Новом Девяткино «представители кочевого народа». Потерявшего обе ноги мужчину заставляли просить милостыню на улицах Петербурга. Причем он такой был не один.

- По словам потерпевшего, на день ВДВ его напоили в баре, а затем вывезли в эту квартиру, где насильно удерживали, а также требовали собирать милостыню. В случае отказа его били. Сейчас полицейские выясняют местонахождение второго человека, в отношении которого также могли совершаться противоправные действия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что в полицию об удерживаемом насильно человеке заявили волонтеры, которые помогают попавшим в беду людям. Приехавшие на адрес полицейские нашли в квартире инвалида а также 17-летнюю девушку-цыганку с ребенком.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Виновным грозит до пяти лет тюрьмы.