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Коронавирус Covid-19

Еще 41 тысяча человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки

Число пациентов, находящихся под медицинским наблюдением снижается
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 41 тысяча петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Еще 41 тысяча петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург постепенно вышел на плато по коронавирусу. С начала месяца прирост новых зараженных держится на одном уровне - около 3,7 тысяч человек. В городе проводится массовое обследование населения - на 17 декабря 2020 года анализы на наличие COVID-19 сдали более 41 тысячи человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 41035 человек. Под медицинским наблюдением находится 1650 человек. Из них 13 - в обсерваторе, 1243 - контактные, 394 - на самоизоляции, - рассказали в администрации города на Неве.

Несмотря на то, что ситуация с пандемией в Петербурге сейчас напряженная - на 100 тысяч населения сейчас заболевают около 70 человек - Роспотребнадзор не планирует вводить жесткие меры.

Также в Петербурге уже началась вакцинация населения. Городская компания запустила производство препарата "Спутник V". Ожидается, что до конца декабря будет синтезировано около миллиона доз.

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