Японские специалисты помогут избавить Петербург от пробок

В Петербурге будут развивать общественный транспорт, чтобы избавиться от пробок. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Развязать транспортные узлы Петербурга и избавить город от пробочных мест помогут специалисты из столицы Японии Токио. Об этом было объявлено на видеоконференции, посвященной совместному российско-японскому проекту «Умный город».

- В решении транспортных проблем Северной столице помогут как «умные» наработки японских коллег, позволяющие эффективно управлять движением городского транспорта, так и опыт внедрения легкорельсового транспорта - скоростного трамвая, который не «застревает» в пробках и не мешает другим видам городского транспорта в новых районах Токио, - сообщает пресс-служба петербургского Комитета по транспорту.

Эксперты считают, что пробки в Петербурге вызваны низким спросом на поездки в общественном транспорте, которые ездит медленно из-за тех же самых пробок. Уменьшать количество машин в центре пытаются путем повышения привлекательности транспорта и организации транспортно-пересадочных узлов.

Напомним, что с 2022 года в Петербурге начнет реализовываться транспортная реформа, в ходе которой с улиц уберут почти все маршрутки.