Фанаты «Спартака» попали на матч с «Зенитом» по билетам с «черного рынка»

Вход на трибуны был закрыт, но фанаты на стадион все же пробрались. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Фанаты московского «Спартака» могли попасть на матч с «Зенитом» по билетам, купленным нелегально. Официально на стадион могли попасть только обладатели лож и бизнес-абонементов, однако во время игры часть трибун неожиданно заполнили фанаты красно-белых.

- К сожалению, небольшое количество абонементов попало на «черный рынок» и часть из них была куплена в виде разового доступа представителями болельщиков «Спартака», - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

Всего, по оценкам принимающей стороны, на «Газпром Арену» таким образом пробрались около 60 человек. Тем не менее, этого хватило, чтобы устроить драку на стадионе с болельщиками «Зенита». Впрочем, кто начал потасовку, точно не установлено.

Сейчас в причинах ЧП разбирается руководство Российской Премьер-лиги. Петербургскому клубу, как организатору, может грозить наказание.

Напомним, что встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.