Еще 3 763 человека заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 декабря 2020 года

3763 случая заболевания коронавирусом выявили в Петербурге за прошедшие сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург вышел на плато по коронавирусу. С начала зимы ежедневный прирост зараженных в городе находится на одном и том же уровне. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 в четверг, 17 декабря 2020 года, было зарегистрировано 3 763 новых случаев инфицирования местных жителей.

- За все время пандемии в Петербурге официально коронавирус был выявлен у 189 543 человек, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

Пока что пик заражения был зафиксирован 11 декабря, когда оперштаб подтвердил 3 779 случаев.

Отметим, что за последние сутки в Петербурге число заболевших и выздоровевших почти сравнялось. Накануне были выписаны 3 066 пациентов. В целом с болезнью справились уже 108 731 человек.

В Роспотребнадзоре заявили, что не собираются вводить полный локдаун в городе, несмотря а то, что ситуация с эпидемией все еще напряженная.