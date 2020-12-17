Владельца петербургских притонов с проститутками задержала полиция

Полиция задержала огранизатора проституции в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в организации сети притонов с "ночными бабочками". В среду, 16 декабря 2020 года, стражи порядка провели операцию "Проверочная закупка", выбрав одну из реклам торговли проститутками. Так, правоохранители вышли на сутинера.

- Полиция задержала 59-летнего петербуржца. По версии следствия, не позднее 1 октября он разместил рекламу об оказании услуг сексуального характера. Для притонов он арендовал две квартиры - одну на Гражданском проспекте, другую на Парашютной улице, и еще одно подвальное помещение на улице Маринеско, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В каждом "заведении" у него были работники: как и сами ночные феи, так и люди, выполнявшие административную функцию.

Полиция уже возбудила уголовное дело об организации проституции. Сейчас продолжается расследование. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.