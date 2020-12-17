Еще 79 человек умерли в Санкт-Петербурге от коронавируса за последние сутки

Еще 79 человек умерли от "ковида" в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 79 жителей Санкт-Петербурга стали жертвами коронавирусной инфекции. Именно такое количество летальных исходов по причине «ковида» было зафиксировано за минувшие сутки. Данные по заболеваемости и смертности на утро 17 декабря приводит федеральный Оперативный штаб.

- За последние сутки в России от коронавируса скончались еще 587 человек. 76 летальных исходов зафиксировано в Москве, 79 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего в стране от «ковида» умер уже 49 151 человек. Из городов первое место держит Москва. В 13-миллионном мегаполисе скончался 10 171 пациент. В Петербурге по абсолютным показателям смертность ниже - 6608 летальных исходов, но в пересчете на 100 тысяч жителей, город на Неве значительно опережает столицу.

Отметим, что за сутки в Санкт-Петербурге заболели еще 3763 горожанина, а выздоровели 3066.

В активной фазе заболевания находятся 74 204 пациента.