Петербуржца арестовали за секс с малолеткой в общественном месте

Петербуржца задержали за совращение 15-летней девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала 31-летнего мужчину за сексуальную связь с подростком. В среду, 16 декабря 2020 года, в отделение МВД Красносельского района обратилась 35-летняя женщина, которая рассказала об изнасиловании ее 15-летней дочери.

- Полиция быстро вышла на подозреваемого. Им оказался 31-летний безработный из деревни Ганьково, Тихвинского района. Стражи порядка выяснили, что мужчина действительно вступал в сексуальные отношения с девочкой, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

По данным стражей порядка, связь мужчины с подростком длилась с начала апреля до момента задержания. Совращал девочку подозреваемы в разных местах. Один из случаев произошел практически на улице - в машине у одного из домов в Шушарах. Также мужчина ходил к девочке в гости, когда взрослых не было дома.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ранее он шесть раз уже был судим за грабежи и воровство.