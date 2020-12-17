Полиция возбудила дело на горе-мать из Мурино за избиение детей

На жестокую мать из Мурино возбудили уголовное дело за избиение детей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

37-летней матери-кукушке из Мурино может грозить до 3 лет тюрьмы за избиение детей. В четверг, 17 декабря 2020 года, после проверок полиция возбудила на женщину уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ранее бабушка двух девочек 9 и 14 лет рассказала правоохранителям, что сама занимается воспитанием и обеспечением внучек, а мать лишь избивает их.

- Сотрудники полиции сразу же отреагировали на данное сообщение, тем более что мать девочек уже состояла на учете в полиции. В результате выезда полиции по месту проживания семьи в Мурино информация о противоправных действиях со стороны матери в отношении детей были подтверждена, - рассказали в ГУ МВД Петербурга.

Обеих девочек с ссадинами и ушибами отвезли в больницу. Горе-мать на данный момент находится под подпиской о невыезде. Ситуация стоит на особом контроле в отделе по делам несовершеннолетних районной полиции.