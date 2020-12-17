Свыше 23 миллионов пассажиров в году будут ездить по скоростной ж/д магистрали Москва-Петербург

23 миллиона пассажиров в год будут ездить по ВСМ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 23 миллионов человек в год. Именно таких показателей достигнет пассажиропоток высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург на третьем «году жизни» линии. То есть через десять лет с настоящего времени.

- 23,3 млн пассажиров в год в 2030 году - третий полный год эксплуатации - по всем корреспонденциям магистрали, - говорится в тексте презентации, представленной замдиректора РЖД Сергеем Кобзевым на совещании в Совете Федерации.

Напомним, что строительство ВСМ планируется завершить к концу 2026 года, тогда же запустят и пробный поезд. А с 2027 года, по нынешним планам, начнется и рабочая эксплуатация магистрали.

В Петербурге для приема скоростных составов рядом с Московским вокзалом построят новый пассажирский терминал, а по дороге поезда будут заезжать в Великий Новгород.

По оценкам специалистов, врем в пути между двумя столицами составит около двух часов. Стоимость всего проекта оценивается в 1.7 триллиона рублей.