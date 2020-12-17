Мужчина погиб в пожаре в частном доме в Ленинградской области

Один мужчина погиб, второй пострадал в пожаре в частном доме в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Гатчинского района Ленинградской области устанавливает личность человека, погибшего в пожаре в частном доме. Трагедия произошла в ночь на среду, 16 декабря 2020 года, в поселке Пудость. На улице Половинкиной загорелся одноэтажный сруб. На место немедленно выехали спасатели.

- Во время пожара у дома обвалилась кровля. Спасателям удалось эвакуировать 55-летнего мужчину. Его госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии, с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

При разборе завалов, после того, как пожар был потушен, спасатели нашли обгоревшие останки человека. Они направлены в морг для установления пола и личности.

Сгоревший дом принадлежит 33-летнему жителю поселка, который месяц назад сдал его двум мужчинам.