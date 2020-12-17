Умер профессор, врач Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Владимир Линьков

Профессор медицины Владимир Линьков умер на 79-м году жизни. Фото: vk.com/elizspb

Еще один медик умер в Санкт-Петербурге во время пандемии. Утрату понес коллектив Елизаветинской больницы. 16 декабря скончался профессор, врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук Владимир Линьков.

- Он был из тех людей, кто сделал себя сам: из помощника машиниста паровоза стал ведущим отохирургом, заслуженным врачом Российской Федерации, доктором наук, профессором, - говорится в некрологе, размещенном в соцсетях Елизаветинской больницы.

Причины смерти не называются, о дате и месте прощания будет объявлено позднее.

Справка «КП»:

Владимир Иванович Линьков родился 7 ноября 1942 года в Волгоградской области на хуторе Ярской-1.

В 1971 году окончил 1-й Ленинградский медицинский институт им. академика Павлова. С 1990 по 2009 год возглавлял кафедру ЛОР-болезней Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования.

Последние 10 лет жизни он работал врачом-оториноларинголом, хирургом в Елизаветинской больнице, при этом не оставлял и преподавательскую деятельность.