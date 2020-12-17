Парикмахера задержали за развращение 12-летней девочки в Санкт-Петербурге

Мужчину задержали за совращение 12-летней петербурженки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину по подозрению в развращении 12-летней девочки. Вечером в среду, 16 декабря 2020 года, в отделение МВД Красного Села обратилась 37-летняя мать школьницы, которая рассказала, что молодой человек по имени "Али" совратил ее дочь.

- По словам заявительницы, мужчина познакомился с ее дочерью в парикмахерской около трех недель назад. Спустя 2-3 дня он пригласил девочку к себе в гости в квартиру на проспекте Ленина в Красном Селе, где "развлекался" с ребенком, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Менее чем через час полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался 24-летний парикмахер одного из салонов города. Известно, что мужчина приехал в Петербург из Узбекистана с целью работы.

На данный момент мужчина находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.