Девушка упала в ледяную Неву с моста Александра Невского

Женщина упала в воду с моста Александра Невского Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге девушка упала в ледяную Неву. Днем в четверг, 17 декабря 2020 года, стало известно, что инцидент произошел на мосту Александра Невского. Очевидцы, заметив падение девушки, сразу же стали звонить в экстренные службы, чтобы спасти несчастную. Благо, спасатели подоспели быстро.

- В Петербурге девушка упала в воду с моста Александра Невского. Спасатели вытащили пострадавшую из воды, - рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Падение в воду оказалось критическим. Девушка на данный момент находится в состоянии клинической смерти. Медики вкладывают все силы и проводят реанимационные действия.

Напомним, 14 декабря старший сержант Андрей Хабаров спас мужчину, упавшего в холодную Фонтанку. Полицейский прополз по льду, чтобы вытащить утопающего.